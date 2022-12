Buchs SG: Goldfasan «Bubele» büxt aus und besucht Migros-Filiale

Der fünfjährige Goldfasan «Bubele» entwich am Wochenende aus seiner Voliere. Am Montag flog er einer Migros-Filiale zu.

Am Montagmorgen fand ein Mitarbeiter einer Filiale der Migros Buchs einen Goldfasan. «Ich streute draussen gerade Salz und sah den Vogel vor dem Liefereingang des Gebäudes herumhüpfen», sagt der Mann zu 20 Minuten. «Zuerst dachte ich, es sei ein Papagei .» Er habe den Vogel nicht gleich einfangen können, weshalb das Tier bei der Tiefgarage eine Treppe rauf und dann ins Gebäude flog. «Ich konnte ihn dann einfangen und habe ihn in einen Lüftungsschacht getan, damit er sich etwas aufwärmen konnte», sagt der Mitarbeiter weiter.

Vogel ist schon wieder zu Hause

Der fünfjährige Ausreisser namens «Bubele» ist in der Nähe der Filiale in einer Voliere zu Hause. Laut seiner Besitzerin büxte der Vogel bereits am Samstag aus. «Er fliegt nur durch das Netz seiner Voliere, wenn er sich in Gefahr fühlt», so die Besitzerin. Letzte Woche habe er sich mit einem Turmfalken angelegt. «Wenn ein Marder oder sonst ein Tier es schafft, bei uns einzudringen, flieht er durch das Netz», so die Frau.