Stäfa ZH: Steuern sinken wegen Tina Turner

Das Landgut Steinfels liegt am Ufer des Zürichsees.

Weil Turner Ende 2021 ein Anwesen in Stäfa gekauft hat, ist die Grundstückgewinnsteuer 2022 ausserordentlich hoch.

Wegen der hohen Einnahmen aus den Grundstückgewinnsteuern in 2022 werden auf nächstes Jahr die Steuern um zwei Prozent auf 78 Prozent gesenkt.

Ende 2021 hat Tina Turner für 70 Millionen das Landgut Steinfels in Stäfa gekauft.

Am Montag wurde in Stäfa an der Gemeindeversammlung bekannt gegeben, dass die Steuern für nächstes Jahr gesenkt werden. Der Steuerfuss sinkt von 80 auf 78 Prozent aufgrund hoher Grundstückgewinnsteuern. Einen grossen Anteil daran dürfte Tina Turners Kauf des Landguts Steinfels haben.