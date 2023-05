Peru: Mindestens 27 Tote bei Brand in Goldmine

Die Mine befindet sich in Yanaquihua in der Region Arequipa.

In einer Goldmine in Peru sind mehrere Menschen bei einem Brand gestorben. (Symbolbild)

Vertreter der Regierung sagten, zur Ursache des Feuers werde noch ermittelt. In einigen Medienberichten hiess es, vorläufige Ermittlungen hätten darauf hingedeutet, dass es eine Explosion gegeben haben könnte, die möglicherweise einen Kurzschluss in einem Teil der Mine etwa 100 Meter unter der Erdoberfläche ausgelöst habe.

Angehörige von Opfern wurden mit Bussen zu der Mine in Yanaquihua in der Region Arequipa gebracht und erhielten dort Informationen von Sicherheitsleuten. Einige sassen am Eingang der Mine und warteten auf die Leichen ihrer Angehörigen. Marcelina Aguirre, deren Mann unter den Toten war, sagte, dieser habe ihr vor seinem Tod von Risiken in der Mine berichtet. Sie sei traurig und besorgt, ihr Mann hinterlasse zwei Kinder.