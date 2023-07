Goldschakal in Zürich: Goldschakal tappt auf dem Hönggerberg in Fotofalle

Goldschakal-Beobachtung in der Schweiz in den Jahren 2022 und 2023 bisher.

Der Goldschakal, etwas grösser als ein Fuchs, jedoch kleiner als ein Wolf, kommt vor allem in osteuropäischen Ländern wie Ungarn, Serbien, Bulgarien oder Rumänien vor. In den letzten Jahrzehnten hat er jedoch sein Verbreitungsgebiet gegen Westen ausgedehnt. Im Jahr 2011 wurde er erstmals durch eine Fotofalle in der Schweiz nachgewiesen.

In den Jahren 2022 und 2023 gab es bisher rund 35 Goldschakal-Meldungen. Acht Ereignisse hat die Stiftung Kora (Raubtierökologie und Wildtiermanagement) als sichere Meldungen eingestuft, da es sich um Fotofallenbilder handelte. Bisher konnten in der Schweiz nur Einzeltiere beobachtet werden. Nachwuchs konnte bisher noch nie festgestellt werden.

Laut Kora wird sich der Goldschakal mittelfristig in der Schweiz in tiefer gelegenen Gebieten wie zum Beispiel dem Mittelland ansiedeln. Die nächsten reproduzierenden Paare befinden sich in Deutschland circa 30 Kilometer von der Schweizer Grenze und in Italien circa 60 Kilometer von der Schweizer Grenze entfernt.