Goldrausch

«Goldvreneli nur verkaufen, wenn man das Geld braucht»

Der Goldpreis ist auf einem neuen Rekordhoch. Ist die Zeit gekommen, die Goldkette der Grossmutter zu verhökern? Ein Goldexperte sagt, was man jetzt tun soll.

Herr Hablützel*, werden Sie als Goldhändler derzeit von Kunden überrannt?

Derzeit haben wir deutlich mehr Kunden bei uns am Schalter in Zürich und Genf als sonst. Der Andrang ist aber nicht ganz so gross wie im März vor dem Lockdown. Auch das Volumen in unserem Webshop ist gestiegen. Andere Händler und Banken verzeichnen ebenfalls eine höhere Nachfrage.

Also sollte ich jetzt meine Goldvreneli und die Goldkette meiner Grossmutter verhökern? Nein, man sollte physisches Gold als Sicherheit halten und nur verkaufen, wenn man das Geld dringend benötigt.

Was verkaufen die Leute denn jetzt am meisten?Eigentlich nicht viel, da die meisten Kunden ihr Gold als eine Anlage sehen für eine längere Zeit und damit nicht das schnelle Geld machen wollen. Die Leute trennen sich auch in Krisenzeiten nicht so schnell von Münzen, Vreneli, Goldketten oder anderem Schmuck.

Dann greife ich jetzt bei Goldvreneli zu und hoffe auf einen weiteren Preisanstieg? Goldvreneli werden nicht mehr hergestellt und haben mittlerweile einen Liebhaberwert. Daher sind sie im Verhältnis viel teurer als ein Goldbarren. Es empfiehlt sich eher Barren in kleineren Einheiten zu kaufen, da diese nicht so stark über dem Goldpreis verkauft werden wie alte Münzen, also das 20er-Vreneli.

Worauf soll ich beim Kauf von physischem Gold achten?Wichtig ist, dass man den Kauf bei einer Bank oder einem angesehenen Händler tätigt. Leider gibt es sehr viele dubiose Händler, die auf Ebay und sonstigen Internetseiten ihre Barren und Münzen anbieten, die sehr oft gefälscht sind.

Wie erkenne ich solche Fälschungen?Privatkunden erkennen diese fast nicht. Denn viele Fälschungen sind sehr gut gemacht. Oft wird das vermeintliche Gold sehr viel günstiger zu unrealistischen Preisen angeboten. Da sollten einem gleich die Alarmglocken läuten.