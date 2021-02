«Mehrere Beinverletzungen» : Golf-Star Tiger Woods wird nach schwerem Autounfall operiert

Golf-Legende Tiger Woods (45) ist am Dienstagmorgen in Los Angeles mit seinem Auto schwer verunfallt. Er musste aus dem zerstörten Wagen geborgen werden.

Laut US-Medien war Golf-Superstar Tiger Woods (45) am Dienstagmorgen Ortszeit in Los Angeles in einen schweren Autounfall verwickelt. Sein Auto soll so stark beschädigt worden sein, dass Woods von Rettungskräften daraus befreit werden musste. Laut seinem Agenten Mark Steinberg muss Woods operiert werden. «Tiger Woods war in einem Autounfall und hat mehrere Beinverletzungen erlitten, er wird aktuell operiert und wir danken für die Privatsphäre und die Unterstützung», so Steinberg.