Hier zu sehen: Die Unfallstelle und das zerstörte Auto. Video: Twitter

Darum gehts Golf-Star Tiger Woods (45) hatte einen schweren Autounfall.

Bei diesem verletzte er sich schwer.

Mittlerweile ist er operiert worden. Auch ist er bei Bewusstsein.

Das ist passiert

Am Dienstagmorgen ist die Golf-Legende Tiger Woods (45) im Süden von Los Angeles schwer mit seinem Auto verunfallt. Sein SUV überschlug sich mehrfach. Die Retter mussten Woods gar aus dem Wrack schneiden. Gemäss Medienberichten schlugen sie dafür mit einer Axt die Frontscheibe ein. Der US-Sportler war alleine in dem Fahrzeug unterwegs. Per Hubschrauber gefilmte Fernsehaufnahmen zeigten, wie das Auto auf der Seite lag und schwere Schäden vorne und hinten aufwies. Der Wagen befand sich demnach etwas abseits einer Strasse. Es sah so aus, als seien die Airbags ausgelöst worden.

Der Polizist Carlos Gonzalez war als einer der Ersten am Unglücksort. Gegenüber US-amerikanischen Medien erzählt er: «Ich fragte ihn, wie er heisse. Er sagte: Ich bin Tiger.» Heisst: Woods war also bei Bewusstsein. Aber: «Er konnte nicht ohne Hilfe stehen», so Retter Gonzalez. «Wir haben ihn auf eine Trage gelegt und ihm eine Halskrause angelegt.»

Das Auto musste abgeschleppt werden. Tiger Woods gar rausgeschnitten werden. Gene Blevins/ZUMA Wire/dpa

War er zu schnell unterwegs?

Wie erwähnt, überschlug sich das Auto von Woods mehrmals. Der Crash geschah auf dem Hawthorne Boulevard in Rancho Palos Verdes, rund 40 Kilometer südlich von Downtown Los Angeles. Andere Fahrzeuge waren nicht in den Unfall verwickelt. Weshalb er die Kontrolle über den SUV verlor, ist noch nicht geklärt. Laut der Polizei war Woods jedoch zu schnell unterwegs. Auch «TMZ« berichtet das. Gemäss des Mediums hatte Woods sein Hotel am Dienstag um kurz vor sieben Uhr morgens in grosser Eile verlassen, weil er viel zu spät dran war.

Rettete der Airbag das Leben von Tiger Woods?

Das ist gut möglich. Denn Tatsache ist, dass beim Aufprall des Autos die Airbags ausgelöst wurden. Im Innenraum des Autos sind insgesamt zehn Luftkissen installiert. Auch verfügt der SUV über ein Sicherheitssystem, dass den Fahrer vor einer Kollision oder vor dem Einschlafen warnt. Gonzalez wird von verschiedenen Medien wie folgt zitiert: «Der Gurt und die Bauweise seines Autos haben ihm wahrscheinlich das Leben gerettet.»

So schwer verletzte sich Tiger Woods

Der Golfstar wurde mit einer Halskrause und einem Brett zur Stützung seiner Wirbelsäule ins Krankenhaus transportiert, wo er wenig später operiert wurde. Anish Mahajan, der medizinische Leiter des Harbor-UCLA Medical Center, sagte, Woods rechtes Schienbein und Wadenbein seien mehrfach gebrochen. Während einer «langen chirurgischen Prozedur» sei das Schienbein mit einer Stange stabilisiert worden, ebenso Knöchel und Fuss. Bei dem langen operativen Eingriff am rechten Bein sei zudem Druck vom Muskel genommen worden.

Mittlerweile ist Woods wieder wach und ansprechbar, der Golf-Star erholt sich in seinem Krankenzimmer. Woods danke den Sanitätern und freue sich für die Genesungswünsche, hiess es in einer Erklärung auf dem Twitter-Konto des Golfstars. Weitere Informationen über seinen Gesundheitszustand würden vorerst nicht veröffentlicht.

Kann er jemals wieder Golf spielen?

Schwierig zu sagen. Der Unfall ist ein weiterer Rückschlag für Woods, der in den letzten zehn Jahren mit Verletzungen, selbstverschuldeten privaten Problemen und einer Festnahme wegen Fahrens unter Einfluss von Substanzen für Schlagzeilen sorgte. Heisst: Für den 45-jährigen Superstar des Golfs stellt sich nun nicht die Frage, wann er wieder an einem Turnier teilnehmen kann, sondern ob. So ist auch nicht klar, wie lange er in der Klinik bleiben muss. Für den Superstar geht es jetzt erstmals darum, wieder laufen zu können.

Stand er unter Drogen oder war er betrunken?

Polizei und Feuerwehr berichteten bei einer Pressekonferenz davon, dass es bei Woods keine Anzeichen für den Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten gegeben habe bei dem Vorfall auf einer steil abfallenden Strasse, auf der Unfälle häufiger vorkommen. Der Abschnitt in der noblen Gegend von Los Angeles sei bekannt für überhöhte Geschwindigkeiten. Erlaubt sind dort 45 Meilen pro Stunde (etwa 72 km/h). Das Wetter habe keine Rolle gespielt, bei dem Unfall nach 7.00 Uhr gab es bereits Tageslicht.

So gross war die Anteilnahme

Ex-US-Präsident Barack Obama wünschte Woods eine schnelle Genesung. «Wenn wir in all den Jahren etwas gelernt haben, dann, dass man Tiger nie aufgeben sollte», twitterte Obama. Sein Nachfolger Donald Trump, selbst ein begeisterter Golfer, liess über einen Sprecher ausrichten: «Erhole dich schnell, Tiger. Du bist ein wahrer Champion.» Woods’ frühere Lebensgefährtin, Ex-Ski-Star Lindsey Vonn, twitterte, sie bete für den 45-Jährigen.

So schwierig waren seine letzten Jahre

Der 45-Jährige ist einer der erfolgreichsten Golfspieler der Geschichte. Er gewann in seiner Karriere 15 Major-Turniere. Woods’ Laufbahn hatte allerdings einen starken Einbruch erlebt, nachdem im Jahr 2009 ein Skandal um sein Privatleben für Riesenwirbel gesorgt hatte. Nahe seinem Haus im Bundesstaat Florida krachte Woods damals mit seinem Wagen gegen einen Baum und einen Hydranten. Zuvor soll er Streit mit seiner damaligen Frau Elin Nordegren gehabt haben. Woods gab wenig später Ehebruch zu, das Paar liess sich 2010 scheiden. Woods nahm damals eine Auszeit vom Profigolf.

2017 wurde Woods dann mitten in der Nacht von einer Polizeistreife schlafend am Steuer seines beschädigten Fahrzeugs vorgefunden. Er stand zu diesem Zeitpunkt unter dem Einfluss eines Medikamenten-Cocktails. Woods begab sich in stationäre Behandlung.