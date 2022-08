Zahlen bestätigt : Golf-Superstar Tiger Woods lehnt 770 Millionen Franken von den Saudis ab

Golf-Superstar Tiger Woods hat ein Angebot zwischen 670 und 770 Millionen Franken der umstrittenen LIV Golf Invitational Series abgelehnt. «Ja, diese Zahl war im Umlauf und liegt irgendwo in dieser Gegend», bestätigte Tour-Chef Greg Norman bei Fox News. «Tiger ist ein Nadelöhr. Natürlich muss man sich die Besten der Besten ansehen. Sie hatten sich ursprünglich an Tiger gewandt, bevor ich CEO wurde.»

Viele Millionen locken

Die neue Golf-Serie lockt die Profis mit weniger und kürzeren Turnieren sowie sehr hohen Preisgeldern. So wird bei jedem einzelnen LIV-Turnier ein Preisgeld von insgesamt 24 Millionen Franken ausgeschüttet. Und beim letzten Turnier, das Ende Oktober in Miami im Trump National Doral stattfindet, ist die Preissumme noch grösser: Dann kämpfen die Spieler um gesamthaft etwa 76 Millionen Franken. Fünf Wettkämpfe sind in den USA, einer je in Saudiarabien, Thailand und Grossbritannien. Die drei besten Spieler der Jahreswertung teilen sich am Ende dann noch rund 29 Millionen Franken (18 Millionen für Platz eins, acht für zwei, vier für drei).