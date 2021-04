Gerichtsfall : Golferin verklagt ihren Arzt nach Operation wegen Körperverletzung

Eine Bernerin klagte ihren Arzt nach einer Operation wegen schwerer Körperverletzung an. Dieser hat neben der eigentlichen Fussoperation nämlich auch die Zehen der Frau operiert. Das Berner Obergericht wies die Klage ab.

Die Golferin zeigte den Arzt in der Folge wegen schwerer Körperverletzung an, da sie davon nichts gewusst habe und dem Eingriff an den Zehen «niemals zugestimmt» hätte.

Eine junge Bernerin ging gerichtlich gegen ihren Arzt vor, der neben einer eigentlichen Operation am Fuss der Patientin zusätzlich auch noch ihre Zehen operierte. Die angehende Profigolferin bemerkte den ungewollten Eingriff kurz nach der Operation, da sie ihre Zehen nicht mehr richtig bewegen konnte. In der Tat wurden der Frau die Mittelgelenke der Zehen entfernt und durch kleine Prothesen ersetzt, welche die Zehen in Position halten sollten. Die Frau hatte sogenannte Hammerzehen, eine Fehlstellung, bei der ein Glied der Zehe wie ein Hammer zum Boden zeigt, berichtet die Zeitung «Bund». Die Patientin beteuert, dass ihr von der Operation an den Zehen nichts gesagt wurde.