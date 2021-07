Zweisatz-Sieg gegen Kolumbianerin : Golubic steht nach Kurz-Auftritt in der zweiten Olympia-Runde

Das olympische Tennisturnier ist aus Schweizer Sicht nach Wunsch geglückt. Viktorija Golubic

siegt gegen Maria Osorio Serrano aus Kolumbien problemlos in zwei Sätzen.

Auch Belinda Bencic steht am Samstag im Einsatz.

Im zweiten Durchgang ist Osorio Serrano dann völlig von der Rolle. Golubic zieht schnell auf 5:0 davon. Am Schluss ist es ein deutliches 6:3 und 6:1 für die Wimbledon-Viertelfinalistin bei ihrer Olympia-Premiere. Gerade einmal 59 Minuten steht 28-Jährige bei ihrem Kurzauftritt auf dem Platz.

In der nächsten Runde könnte es für die Schweizerin nun knüppeldick kommen. Dort trifft Golubic wohl auf die Weltnummer 2 und Lokalmatadorin Naomi Osaka. Am Samstagmorgen (ca. 7 Uhr) steht mit Belinda Bencic auch die zweite Schweizerin im Einsatz. Sie trifft in ihrem Erstrundenspiel auf Jessica Pegula aus den USA.