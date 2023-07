WTA-Turnier in Lausanne: Golubic und Waltert scheitern in Runde 1

Belinda Bencic (WTA 15) wird nach ihrem Achtelfinal-Aus in Wimbledon gegen Iga Swiatek (WTA 1) zu einer Wettkampfpause gezwungen. «Ich war sehr glücklich mit meinem Fitness- und Tennis-Level in Wimbledon. Aber mein rechter Arm hat mir in den beiden letzten Matches zu schaffen gemacht», schreibt die Olympiasiegerin auf Instagram. Zum kompletten Auskurieren ihrer Verletzung verzichtet Bencic erst auf den Hopman Cup in Nizza und dann auch auf das Heimturnier in Lausanne in der nächsten Woche. Die Ostschweizerin hofft, ab dem 31. Juli beim Turnier Washington wieder antreten zu können. Das US Open steht dann ab Ende August auf dem Programm. (flo)