Transfers: Gonçalo Ramos soll PSG 80 Millionen Franken wert sein

Es bahnt sich der nächste Millionen-Abgang beim FC Basel an. Wie der italienische Journalist Nicolò Schira am Dienstag auf Twitter schrieb, soll Dan Ndoye sich mit dem FC Bologna auf einen Vertrag geeinigt haben. Beim Serie-A-Club soll der Stürmer einen Vertrag bis 2027 erhalten. Nun muss der Club von Nati-Spieler Michel Aebischer mit dem FCB über die Ablösesumme verhandeln. Die Basler sollen neun bis zehn Millionen Franken fordern. Der Stürmer besitzt am Rheinknie noch einen Vertrag bis 2026.

Noch am Sonntag liess Ndyoe in der Super League seine Klasse aufblitzen. Mit einem Tor und drei Vorlagen war er beim ersten Saisonsieg über Winti der Matchwinner. Nach seinem Treffer zur 2:1-Führung küsste der Stürmer das FCB-Logo vor der Muttenzerkurve. Am Dienstag reist der 22-Jährige mit dem FC Basel nach Kasachstan, um am Donnerstag gegen Tobol das Rückspiel der Quali für die Conference League auszutragen (ab 16 Uhr live im Ticker). Im Hinspiel in Basel unterlag Rotblau überraschend mit 1:3. (dma)