Seilbahn-Vorfall in Laax GR – Gondel überladen – Maschinist berechnete Materialgewicht falsch

In Laax GR kam es am 5. Januar zu einem Zwischenfall mit einer Seilbahn. Wegen einer angehängten Last hing die Gondel während der Fahrt durch.

Nach dem Seilbahn-Vorfall am Crap Sogn Gion in Laax, liegen nun interne Untersuchungsergebnisse vor.

Es war ein Schockmoment am 5. Januar 2022 für Passagiere einer Gondelbahn in Laax GR: Plötzlich streifte die angehängte Last auf dem Weg zum Crap Sogn Gion einige Baumkronen und touchierte den Boden. Der Gondelführer betätigte die Notbremse, worauf einige Passagiere stürzten und eine Frau sich am Finger verletzte.

Nun liegen die vorläufigen Ergebnisse einer internen Durchsuchung, die der NZZ zugespielt wurde, vor. Demzufolge passierten gleich mehrere Fehler. Zunächst war die Lastmesseinrichtung in der Aufhängung der Gondel defekt. Diese gibt an, wenn eine Gondel zu schwer beladen ist. Für reine Personentransporte ist ein solches Messgerät nicht vorgeschrieben, weshalb man sich im Dezember dazu entschied, es auszuschalten. Demzufolge hätte der zuständige Techniker ein Verbot für Unterlastentransporte für diese Gondel aussprechen müssen, was er aber nicht tat. So kam es, dass die Bahn für den Transport von tonnenweise Material für das Laax Open, einen der grössten Snowboard-Events in Europa, genutzt wurde.