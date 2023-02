Uzwil: Papagei-Besitzer konnte gefunden werden

1 / 3 Der Besitzer von diesem Goldmantel-Rosellasittich konnte gefunden werden. Privat Noch befindet sich der «Feriengast» in seinem temporären Zuhause in Uzwil SG. Privat Am Samstagnachmittag wird der kleine Papagei wieder seinem Besitzer übergeben. Privat

Darum gehts Ein entflogener Papagei landete am Dienstag bei Daniel Schmidli.

Durch die Berichterstattung von 20 Minuten liess sich der ursprüngliche Besitzer des Vogels ausfindig machen.

Am Samstagnachmittag kommt der Goldmantel-Rosellasittich zurück in sein Zuhause.

Der Besitzer des Goldmantel-Rosellasittichs, der Daniel Schmidli am Dienstag zugeflogen ist, konnte durch die Berichterstattung von 20 Minuten gefunden werden. Beim Halter des Tieres handelt es sich um Marcel Weber, einen Vogelzüchter aus Uznach SG, der sich auf Plattschweifsittiche spezialisiert hat. Bei einem Besuch der Vogelbörse in Uzwil SG letztes Wochenende sind ihm zwei Vögel dieser Art entwischt, als er sie in ihrem Behälter aus seinem Fahrzeug herausnahm. Er wollte die Vögel zur Börse bringen, um sie dort zu verkaufen.

«Bei der Transportbox wurde wohl irgendwie ein Scharnier bei der Fahrt zur Vogelbörse beschädigt. So entwischten mir zwei dieser Goldmantel-Rosellasittiche beim Ausladen.» Die Börsenveranstaltung in Uzwil wird ein bis zwei Mal im Jahr durchgeführt. Durch den Hinweis eines Kollegen erfuhr der Vogelzüchter vom aufgefundenen Rosellasittich. «Ich erkannte meinen Vogel wieder und nahm durch 20 Minuten mit Herrn Schimidli Kontakt auf», sagt Marcel Weber weiter.

«Finder hat das ausgezeichnet gemacht»

Dass der ausgebüxte Vogel in einem Garten in Uzwil gefunden wurde, hat für den Halter einen simplen Grund: «Der Goldmantel-Rosellasittich hatte Durst und Hunger. Deshalb liess er sich vermutlich so leicht fangen», so Weber. «Ich bin wirklich froh, dass mir so bei der Suche geholfen wurde. Herr Schmidli hat sich dem Tier vorbildlich angenommen», so Weber weiter.

«Die Kinder trauern dem Papagei nach»

Der Papagei wird am Samstag seine zwischenzeitliche Pension in Uzwil wieder verlassen und mit Marcel Weber zurück nach Uznach fahren. «Am meisten trauern darüber werden meine Kinder, die ihn natürlich am liebsten behalten würden», so Daniel Schmidli. Er selbst ist baff, wie schnell sich der rechtmässige Besitzer des Papageis finden liess. «Was mir aus dieser Sache am positivsten im Gedächtnis bleiben wird, ist, dass eine grosse Zeitung auch Platz für ein kleines Vögelchen macht und nicht immer nur Mord und Totschlag den Tenor angeben müssen», so der 56-Jährige. Er wird nach eigenen Angaben auch noch nach dem zweiten entwischten Papagei Ausschau halten. Von diesem fehlt bislang jedoch jede Spur. «Die Tiere sind durch ihre bunte Federpracht Raubtieren komplett ausgesetzt. Ich befürchte, dass er einer Katze oder einem Milan zum Opfer gefallen ist», sagt Weber.