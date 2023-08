Niederlande: Verlorener Ehering nach 30 Stunden Suche wiedergefunden

Anfang August waren Stephan und Anika M. aus Deutschland zum Kite-Surfurlaub in die Niederlande gereist. Stefan war bereits im Wasser, als er bemerkte, dass er noch seinen Ehering trug – eigentlich zog er ihn aus Angst vor Verlust und wegen der Verletzungsgefahr immer vor dem Surfen aus. Ihm blieb also nichts anderes übrig, als zurückzusegeln. Wieder am Strand übergab er den Ring seiner Frau, die ihn wiederum in eine der Taschen ihrer Hose steckte – nicht wissend, dass sie es sein sollte, die den Ring schliesslich am Strand von Brouwersdam verlieren wird. Der «Kölner Stadt-Anzeiger» berichtete von der Geschichte.

Während er wieder ins Wasser ging, machte Anika Fotos vom Strand aus. Dann der Schock: Als Stephan zurückkehrte, war der Ring verschwunden. Schnell war klar, dass eine Suche schwierig werden würde: Der verlorene Ring könnte überall sein, sowohl im Wasser als auch irgendwo im Sand, denn Anika lief für die Fotos ständig am Strand hin und her. Das Paar musste ohne den Ehering in ihr Zuhause in Disternich (Nordrhein-Westfalen) zurückkehren. Stephan postete jedoch in einer Surfergruppe auf Facebook von seinem Verlust und wurde mit einem Freiwilligen in Kontakt gebracht, der in seiner Freizeit nach verlorenen Gegenständen sucht.