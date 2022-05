Dominikanische Republik : «Goodfellas»-Star Ray Liotta stirbt mit 67 Jahren im Schlaf

Seine Rolle als Mafioso in Martin Scorseses «Goodfellas» machte ihn weltberühmt: Charakterdarsteller Ray Liotta ist laut Angehörigen in der Dominikanischen Republik, wo er für Dreharbeiten weilte, im Schlaf gestorben.

Seine wohl bekannteste Rolle war die des Mafioso Henry Hill an der Seite von Robert De Niro in «Goodfellas».

Ray Liotta im Oktober 2021 am Newport Beach Film Festival in Kalifornien.

«Cop Land», «Blow», «Corrina, Corrina», «Hannibal», «Identity» – die Liste der Filme mit Ray Liotta ist lang und voller Erfolge. Der 1954 geborene Liotta, der seinen Namen von seinen Adoptiveltern erhielt, ist eines der unverwechselbarsten Gesichter von Hollywood. Weltruhm erlangte er durch die Darstellung des Henry Hill in Martin Scorseses Mafia-Epos «Goodfellas» von 1990. 2005 erhielt er einen Emmy für die Darstellung eines todkranken Patienten in der Serie «Emergency Room».

1954 in Newark geboren, spielte er ab 1978 vor allem in TV-Serien. Seine erste Filmrolle hatte er in «Gefährliche Freundin», wo er einen psychopathischen Ex-Sträfling spielt, der dem Neuen seiner Ex ans Leder will, die ihm prompt eine Golden-Globe-Nomination einbrachte.