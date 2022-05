Chromecast: Google bringt neue TV-Box mit eigener Fernbedienung in die Schweiz

Worum geht es?

Google bringt den Chromecast mit Fernbedienung in die Schweiz. Seit 2020 ist der kleine Puck mit Kabel schon in den USA und anderen Regionen erhältlich. Hierzulande war die kleine TV-Box bisher jedoch nicht direkt bei Google bestellbar.

Was kann der Chromecast?

Welche Inhalte gibt es zu sehen?

Was ist mit der Fernbedienung?

Die Fernbedienung ist praktisch für die schnelle Bedienung der Box. Am besten geht das per Sprachbefehle. «Zeig mir alle Actionfilme» – zum Beispiel. Ausserdem gibt es auf der Fernbedienung Tasten, die direkt zu den Diensten Netflix und Youtube führen. Diese können allerdings nicht neu programmiert werden. Jedoch kann man bei Youtube wählen, ob man per Knopfdruck zu Youtube, Youtube Music oder Youtube Kids gelangen will.

Was ist speziell an der TV-Box?

«Mehr Zeit fürs Schauen», so vermarktet der Hersteller seine Box. Die Idee ist, dass Google den Nutzerinnen und Nutzern Inhalte empfiehlt, die ihnen gefallen. Das passiert einerseits über Bewertungen, einer Analyse, was man bisher schon geschaut hat und (falls man es aktiviert) auch über verknüpfte Daten von Diensten, wie etwa Youtube oder Google. Spricht: Schaut man einen Trailer an oder sucht nach einer bestimmten Serie, kann dies ebenfalls auf dem Chromecast empfohlen werden. Ausserdem gibt es die Möglichkeit, verschiedene Profile auf der Box anzulegen. So kommen sich Fans verschiedener Genres nicht in die Quere.