Google ehrt kolumbianische Künstlerin Ana Mercedes Hoyos

Ana Mercedes Hoyos : Darum sucht das Netz wie wild nach einer kolumbianischen Künstlerin

Der Internetkonzern Google ehrt eine kolumbianische Künstlerin mit einem Doodle. Jetzt trendet ihr Name bei den Suchanfragen. Kennt ihr Ana Mercedes Hoyos?

1 / 3 Das Goodle-Doodle zu Ehren von Ana Mercedes Hoyos lässt die User rätseln. Screenshot Google Davon zeugen die über 50’000 Abfragen, welche das Bild der Künstlerin auf den ersten Platz unter den Googlesuchtrends katapultierten. Screenshot Google Google ehrt mit dem Doodle Ana Mercedes Hoyos, eine der wichtigsten Vertreterinnen der kolumbianischen Kunst. Wikipedia

Darum gehts Google ehrt mit einem Doodle die kolumbianische Künstlerin Ana Mercedes Hoyos.

Das lässt die Nutzer der Suchmaschine offenbar rästseln: Der Name trendet bei den Suchanfragen.

Hoyos gilt als eine der wichtigsten Vertreterinnen der kolumbianischen Kunst.

Ana Mercedes Hoyos beschäftigte sich in ihrem Schaffen intensiv mit der Geschichte der Sklaverei.

Ihre Kunst widmete Ana Mercedes Hoyos den Palenqueras, den afrokolumbianischen Obstverkäuferinnen.

Ana Mercedes … wer? Das fragen sich heute viele angesichts des Früchte-Stilllebens, das in poppigen Farben auf der Google-Startseite prangt. Der Name der kolumbianischen Künstlerin Ana Mercedes Hoyos steht am Samstagmorgen mit über 50’000 Abfragen bei den Google-Trends an erster Stelle.

Grund für die Ehrung mit einem Google-Doodle: Heute vor 54 Jahren gewann die Malerin und Bildhauerin den ersten Preis an der «Environmental Spaces»-Ausstellung im Bogota Museum of Modern Art. Es war nur eine von vielen Auszeichnungen, die Hoyos im Laufe ihres Künstler-Lebens erhalten hat.

Ana Mercedes Hoyos, geboren am 29. September 1942 in Bogotá als Tochter eines Architekten-Ehepaare, gilt als eine der wichtigsten Vertreterinnen der kolumbianischen Kunst. Eines ihrer wichtigsten Werke , die Serie Ventanas (Fenster), bestanden aus kleinen, quadratischen Ölgemälden, die mit vertikalen und horizontalen Linien eine abstrakte Landschaft umrahmten. «Die Werke waren die Linse, durch die ich sehen wollte, wie Kunst ist», sagte Hoyos über diese.

Sie widmete ihre Kunst den Palenqueras

Ana Mercedes Hoyos beschäftigte sich in ihrem Schaffen intensiv mit der Geschichte der Sklaverei und mit dem Dorf San Basilio de Palenque, das von entflohenen afrikanischen Sklaven gegründet wurde und als das erste freie Dorf in Südamerika gilt. Ihre Kunst widmete sie den Palenqueras, den afrokolumbianischen Obstverkäuferinnen, die in ihren traditionellen, farbenfrohen Kleidern volle Obstschalen auf dem Kopf balancierten.

«Ich bin Kolumbianerin, und das möchte ich durch meine Arbeit vermitteln», schrieb sie kurz vor ihrem Tod in der Zeitung «El Tiempo». «Das Wissen um unsere indigene Vergangenheit, die Eroberung durch die Spanier und die Ankunft der Sklaven aus Afrika stärkt meine Identität.»

Hoyos wurde mit 17 nationalen und internationalen Preisen ausgezeichnet. Der damalige US-Präsident Bill Clinton lud sie im Jahr 2000 ins Weisse Haus an die Konferenz «Kultur und Diplomatie» ein.

Am 5. September 2014 verstarb Hoyos im Alter von 72 Jahren in einem Krankenhaus in Bogotá.

