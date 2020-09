22. Geburtstag : Google feiert sich selber

Der US-Konzern Google präsentiert zum Geburtstag ein neues Google Doodle.

Im September 1998 gründeten Larry Page und Sergey Brin die Suchmaschine Google. Der Konzern feiert seinen 22. Geburtstag am Sonntag mit einem neuen Google Doodle. Dieses zeigt ein «G» mit Geschenken und Kuchen, welches mit den Freunden «oo», «g», «l» und «e» per Videocall telefoniert. In Coronazeiten will «G» anscheinend keinen Besuch empfangen.