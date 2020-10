Nur wenige Dinge sagen so viel über eine Person aus, wie der Verlauf ihres Internet-Browsers. Dort ist vieles zu finden: von der Arbeitsstelle über die geheimsten Ängste und Befürchtungen einer Person bis hin zu peinlichen Wissenslücken, die zu füllen versucht werden. Wie ein Gerichtsdokument aus den USA nun zeigt, ist der Internet-Verlauf aber gar nicht so privat, wie viele annehmen.

Aus diesem Dokument geht hervor, dass Behörden ab und zu bei Suchmaschinen-Anbietern wie beispielsweise Google anfragen, um herauszufinden, welche Personen nach einem gewissen Schlagwort gesucht haben. Dies ist im August geschehen, als Michael Williams, ein Freund des Sängers und mutmasslichen Sexualstraftäter R. Kelly, von der Polizei verhaftet wurde. Er wird verdächtigt, das Auto eines Zeugen in Kellys Prozess in Brand gesetzt zu haben.

Zur Tatzeit vor Ort

Aufgrund dieser Information gelang es den Ermittlern, an eine Telefonnummer zu gelangen, die zu Williams’ Smartphone führte. Mit dieser war es möglich, den Standort des Handys zum Zeitpunkt der Brandstiftung zu eruieren. Tatsächlich zeigte sich, dass sich das Telefon zur Tatzeit in der Nähe des in Flammen aufgehenden Autos befand.

Verdächtige Suchanfragen

Der Anwalt von Williams hat nun angekündigt, die Legalität des Vorgehens der Behörden anzufechten. Die Rechte seines Klienten seien eindeutig verletzt worden, so der Anwalt. «Stellt euch einmal vor, was passiert, wenn jeder, der in der Privatsphäre seines eigenen Hauses etwas sucht, plötzlich von der Polizei befragt werden kann.» Er fügt an, dass es nicht illegal sei, nachzuforschen, wie Drogendeals ablaufen oder wie Menschen auf eine bestimmte Art und Weise sterben könnten, solange man nicht tatsächlich danach handle. Daher solle man auch nicht aufgrund einer Google-Suche verhaftet werden können.