Streit um 110 Millionen Bundesgelder - Google-Klage droht Karten für Rettungskräfte lahmzulegen

110 Millionen Franken: Diesen Grossauftrag vergab der Bund an Tech-Konzerne.

Nun liegt im Millionenstreit eine Zwischenverfügung vor. Diese zeigt, dass Google geltend macht, dass die Zuschläge an die Konkurrenz für nichtig erklärt werden sollten. Zudem sei die Beschwerde mit «aufschiebender Wirkung» zu behandeln, sodass die Aufträge des Bundes erst nach einem endgültigen Entscheid vollstreckt werden könnten. Und die Vergabe sei neu durchzuführen und Google zu berücksichtigen.

«Offensichtlich unbegründete» Beschwerde

Dass man bis zum Prozessende keine der bestellten Dienste abrufen könnte, stellt den Bund vor ein Problem. Er sieht die Beschwerde grundsätzlich als «offensichtlich unbegründet» an. Andererseits warnt er davor, die Forderung Googles, die Auftragsvergabe an Alibaba, Amazon & Co. zu blockieren, gutzuheissen.