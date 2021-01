Jetzt hat Alphabet, die Mutterfirma von Google, das Ende von Project Loon angekündigt. «Wir haben keinen Weg gefunden, die Kosten so tief zu halten, um ein langfristiges, nachhaltiges Geschäftsmodell aufzubauen», erklärt Alastair Westgarth, der CEO von Loon in einem Blogeintrag.

Netz mit Ballonen

Das Unterfangen war ambitioniert. Zahlreiche Heliumballone hätten einst in 20 Kilometern Höhe die Erde umkreisen sollen. An den Ballonen angehängt wären mit Sonnenenergie betriebene Relaisstationen gewesen, die selbstständig untereinander ein Netz gebildet hätten und die Empfänger am Boden schliesslich per LTE mit dem Internet versorgt hätten.