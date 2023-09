Google Maps: Mann stürzt von kaputter Brücke und stirbt

Philip Paxson, ein Verkäufer medizinischer Geräte und Vater von zwei Kindern, ertrank am 30. September 2022, nachdem sein Jeep in dem Ort Hickory in den Snow Creek gestürzt war. Dies geht aus der Klage hervor, die am Dienstag beim Wake County Superior Court eingereicht wurde. Paxson war auf dem Heimweg von der Party zum neunten Geburtstag seiner Tochter durch eine unbekannte Gegend gefahren, als Google Maps ihn angeblich über eine Brücke lotste, die neun Jahre zuvor eingestürzt war und nie repariert wurde. Sie könne nicht verstehen, «wie die Verantwortlichen für die GPS-Anweisungen und die Brücke mit so wenig Rücksicht auf das menschliche Leben handeln konnten», so Alicia Paxson.