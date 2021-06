Beschwerde eingereicht : Google muss in Frankreich 220 Millionen Busse bezahlen

Das Technologieunternehmen soll Kartell-Gesetze missachtet haben. Die Geldstrafe dafür will Google begleichen.

Google muss eine Wettbewerbsstrafe in Höhe von 220 Millionen Euro in Frankreich zahlen.

Der Konzern muss eine Strafe in Millionenhöhe bezahlen.

Google muss eine Wettbewerbsstrafe in Höhe von 220 Millionen Euro in Frankreich bezahlen. Die französische Kartellbehörde erklärte am Montag, der US-Suchmaschinenbetreiber habe seinen eigenen Werbedienstleister Google Ad Manager bevorzugt behandelt. Dadurch seien Konkurrenten benachteiligt worden.