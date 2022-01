Google Pixel 6 – Handy-Hit des Jahres

Zwar wird es verkauft, ist aber mit rund 830 Franken um einiges teurer, als bei Google in anderen Ländern.

Ab 649 Euro gibt es das Google Pixel 6 zu kaufen – allerdings offiziell nicht in der Schweiz. Während in vielen Nachbarländern das neue Android-Handy sowohl über den Google-Store, als auch in den Läden erhältlich ist, ist es hierzulande zwar online erhältlich, kostet allerdings eine Stange Geld: Rund 830 Franken.