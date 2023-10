Google Pixel 8: Wir testen das neue Smartphone von Google

Das Google Pixel 8 und die Pro-Version sowie der Vorgänger Pixel 7a erscheinen am 12. Oktober 2023 in ausgewählten Schweizer Shops: Swisscom, Mobilezone und Digitec. Die Preise, abhängig vom internen Speicher, findest du in der Tabelle unten. Neben dem Pixel 8 erscheint auch die Pixel Watch 2, die neuste Smartwatch von Google, sowie die Pixel Buds, die kabellosen Kopfhörer.