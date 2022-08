Zürich: Google-Praktikant erzählt von 9000 Franken Monatslohn

Ein Deutscher, der in Zürich ein Praktikum bei Google absolviert berichtet in sozialen Medien über seinen Arbeitsalltag.

Die « Handelszeitung » berichtet von einem deutschen Tiktok-User , der online über sein Praktikum beim Online-Giganten Google in Zürich berichtet. In einem Video, welches mittlerweile gelöscht wurde, habe er zudem über ein monatliches Salär von 9000 Franken berichtet.

Wie in einem «5-Sterne-Resort»

Auf Youtube gibt «Vu Ngo» weitere Details seines Arbeitsalltags preis. Er sei ein Spätaufsteher und stehe an «guten Tagen» um 09:00 Uhr auf, sodass er leider das Frühstück auf seinem Google-Campus verpasse. Das Essen in sieben verschiedenen Restaurants biete «alles, was das Herz begehrt» und sei wie in einem «5-Sterne-Resort». Deshalb wolle er in Zukunft auch Food-Videos der «Kantine» veröffentlichen – denn das müsse man «einfach mal gesehen haben».