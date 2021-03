«Die Leute sollten aber nicht einfach akzeptieren müssen, dass sie überall im Netz ausspioniert werden, um für sie potenziell interessante Werbeanzeigen zu erhalten», schreibt David Temkin, der Direktor für Product Management bei Google in einem Blogpost . Tatsächlich würden Studien zeigen, dass sich 72 Prozent aller Internet-Nutzerinnen und Nutzer im Netz ständig verfolgt fühlen und 81 Prozent geben sogar an, dass die Risiken dieser Verfolgung grösser seien als die möglichen Vorteile, die sie persönlich daraus ziehen.

Keine Cookie-Alternative

Gruppen-Tracking

So sollen Cookies künftig durch eine neue Technologie Namens «Federated Learning of Cohorts» oder kurz FLoC ersetzt werden. Hierbei werden Internet-Userinnen und User aufgrund ihrer Interessen in grössere Gruppen zusammengefasst und können aufgrund dieser Gruppen mit Werbung bespielt werden. Das Tracking erfolgt so also nicht mehr auf der Basis des Individuums sondern auf der ganzen Gruppe. Laut Google sollen Werber mittels FLoCs einen ähnlich grossen Kapitalertrag erzielen können wie zuvor mit Cookies und FLoCs werden bereits mit ersten Partnern zusammen ausgetestet.