Google Street View fotografierte nackten Hintern in Wil

Darum gehts In Wil SG sieht man auf Google Street View einen Mann mit heruntergelassener Hose.

Es ist nicht unüblich, dass Personen für die Googlekamera ausgefallene Posen machen.

Ende Jahr soll es für Google Street View neue Bilder aus der Schweiz geben.

J.K.* aus Wil SG wollte eigentlich nur den neuen Standort eines Piercingstudios in Wil SG suchen. Als sie sich auf Google Street View auf die Suche macht, stösst sie aber auf etwas völlig anderes: Ein Mann, der seinen nackten Hintern in die Google-Street-View-Kamera streckt. «Ich fand es superwitzig», sagt sie. Hinter dem Mann mit heruntergelassener Hose befinden sich weitere Personen, die die Situation lustig finden.

Für Nichteinwohnende mache das wohl einen schlechten Eindruck, wenn sie auf dieses Bild stossen. «Aber wer Wil kennt, erkennt auf dem Bild den wahren Wiler Charme», so die Wilerin. Auch andere Anwohnerinnen und Anwohner nehmen das Bild mit Humor. Unter einem Facebook-Beitrag machen sie sich darüber lustig. «Ist der Ruf erst ruiniert, lebts sich völlig ungeniert», sagt die Bewohnerin.

Neue Bilder für Google Street View

Der Standort befindet sich an der Oberen Bahnhofstrasse in Wil SG. Die Google-Street-View-Aufnahmen sind aber bereits neun Jahre alt. Das bedeutet, dass einige der Läden nicht mehr dort stehen. Auf Anfrage bei einem Restaurant, das heute an diesem Standort steht, möchte man dazu keine Auskunft geben.

Bald soll es aber auf Google Street View neue Bilder geben. Der Internetriese kündigte an, dass er zwischen März und Oktober in der Schweiz unterwegs ist, wie 20 Minuten berichtete. In allen Kantonen werden fleissig neue Fotos erstellt. Nebst den Städten werden auch auf Wanderwegen und Skipisten neue Aufnahmen erstellt. Ende Jahr werden die neuen Fotos veröffentlicht.

Altbekanntes Problem bei Google Street View

Der Mann in Wil ist kaum der Erste, der sich vom Google-Street-View-Auto nackt abblitzen liess. So sass beispielsweise ein Mann auf einem Foto in Mannheim (D) nackt in seinem Kofferraum. «Es war Sommer und bullenheiss», sagte der Mann gegenüber den Medien. Er spielte auch mit der Überlegung, Google zu verklagen.

Manche machen sich aus den Google-Street-View-Aufnahmen auch einen Spass. Kürzlich ging Heath Slater, ein Jugendlicher aus der Küstenstadt Iluka, mit einem Streich viral. Er erkannte aus der Ferne das Kamera-Auto und stellte sich vor der Garageneinfahrt tot auf den Boden. Sein Video von der Enthüllung wurde auf Tiktok 18,7 Millionen Mal angesehen.

*Name der Redaktion bekannt

