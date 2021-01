Bei Trump-Anhängern verbreitet : Google streicht Social-Media-App Parler aus Store

Die in rechten Kreisen verbreitete Social-Media-App Parler wird von Google ab sofort nicht mehr zum Download angeboten. Begründet wird der Schritt mit der anhaltenden und akuten Bedrohung der öffentlichen Sicherheit.

Der Internetkonzern Google bietet bis auf Weiteres, die in rechten Kreisen verbreitete Social-Media-App Parler, nicht mehr zum Download an. Die Richtlinien von Google verlangten, dass Apps mit nutzergenerierten Inhalten über eigene Richtlinien verfügten, um «ungeheuerliche Inhalte wie Beiträge, die zu Gewalt aufrufen, (zu) entfernen», teilte ein Sprecher von Google am Freitagabend auf Anfrage mit. Auf Parler würden weiterhin Beiträge gepostet, die darauf abzielten, zu Gewalt in den USA anzustacheln. Angesichts der anhaltenden und akuten Bedrohung der öffentlichen Sicherheit werde Parler nicht mehr bei Google Play verfügbar sein, bis diese Probleme behoben seien.