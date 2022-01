Interview – «Google und Facebook berichten nicht über das Entlebuch»

Am 13. Februar kommt das Bundesgesetz für ein Massnahmenpaket zugunsten der Medien an die Urne.

Es ist keine neue Subvention. Die Zeitungsförderung gibt es seit 170 Jahren, in erster Linie für kleine, lokale Medien. Diese leiden am meisten, und sie würden mit dem Massnahmenpaket am stärksten unterstützt. Man muss aufzeigen, worum es geht: die Berichterstattung vor Ort. Über das Schulhaus im Dorf, das Spital in der Region. Lokale Medien setzen sich mit Herzblut für die Vorlage ein, etwa die «Sempacher Woche» oder der «Willisauer Bote». Wenn es die nicht mehr gibt, fehlt die Information vor Ort. Google und Facebook berichten nicht über das Entlebuch und Willisau.