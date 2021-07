Neue Regelung - Google verbannt Sugar-Daddy-Apps aus dem Play Store

In Googles Play Store gibt es bald keine Sugar-Dating-Apps mehr.

Schon bald dürfen über den Play Store von Google keine Sugar-Dating-Apps mehr veröffentlicht werden. Die neue Regelung tritt am 1. September in Kraft und wird im Zuge einer Reihe von Neuerungen, die sexuelle Inhalte auf der Plattform betreffen, eingeführt. So werden künftig Apps, die «vergütete sexuelle Beziehungen» anbieten, verboten.