Google will das Passwort endgültig abschaffen – das musst du wissen

Das Passwort wird in Zukunft komplett abgeschafft.

So soll die Sicherheit im Internet für Nutzer verbessert werden.

Passkeys sollen die Zukunft der Anmeldung bei verschiedensten Apps und Websites werden und dazu beitragen, dass klassische Passwörter bald der Vergangenheit angehören. «Die Nutzer müssen sich also nicht länger auf unsichere Passwörter wie ‹Passwort123› oder den Namen ihres Haustieres verlassen», so Google in der Medienmitteilung.