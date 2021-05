Neue Technologien - Google will Passwörter für immer abschaffen

Daher will Google die Zwei-Faktor-Authentifizierung künftig automatisch einschalten.

Bis es so weit ist, sei es aber wichtig, den richtigen Umgang mit ihnen zu lernen.

Tatsächlich seien sie die grösste Bedrohung für die Online-Sicherheit, so Google.

Die meisten Passwörter, die benutzt werden, sind unsicher und leicht zu knacken. Das hat eine Auswertung der meistbenutzten Passwörter des letzten Jahres gezeigt. Tatsächlich seien Passwörter die «grösste Bedrohung für die Online-Sicherheit», heisst es in einem neuen Blog-Beitrag von Google. Daher hat der Tech-Gigant nun angekündigt, noch mehr in die Sicherheit seiner Nutzerinnen und Nutzer investieren zu wollen und die Zwei-Faktor-Authentifizierung bald schon automatisch einzustellen.

«Eine der besten Möglichkeiten, euer Konto vor einem kompromittierten oder schwachen Passwort zu schützen, besteht darin, eine zweite Form der Authentifizierung einzurichten», heisst es im Blog-Beitrag. Momentan muss diese im Google-Konto aber noch manuell eingeschaltet werden. «Schon bald werden wir die Zwei-Faktor-Authentifizierung automatisch für Nutzerinnen und Nutzer aktivieren, wenn ihre Konten dafür entsprechend konfiguriert sind», so Google.

Weg vom SMS als zweiten Faktor

Mittels Zwei-Faktor-Authentifizierung können Nutzerinnen und Nutzer ihre Konten noch besser schützen. So werden sie nach dem Login gebeten, ihre Identität über einen zweiten Weg – beispielsweise via SMS, E-Mail, Smartphone oder gar einen physischen Sicherheitsschlüssel – zu bestätigen. So kann sichergestellt werden, dass eine Drittperson mit dem Passwort alleine noch immer keinen Zugriff auf ein fremdes Konto erlangen kann.