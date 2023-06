Google Doodle: Magdalena Abakanowicz schuf neue Stilrichtung

1 / 4 Magdalena Abakanowicz war eine polnische Künstlerin, die für ihre aus Textil gefertigten Skulpturen bekannt wurde. imago/Eastnews Am 20. Mai wurde ihr Schaffen von Google mit einem Doodle geehrt. Die polnische Künstlerin wäre am Dienstag 93 Jahre alt geworden. Screenshot/Google In den 1960er-Jahren verwandelte Abakanowicz Stoff in dreidimensionale Formen und liess sie von der Decke hängen. Damit schuf sie die nach ihre benannte Stilrichtung «Abakans». imago/Hannelore Förster

Am Dienstag wurde die polnische Künstlerin Magdalena Abakanowicz geehrt.

Sie war für aus Textil gefertigte Kunstwerke bekannt und schuf damit eine neue Stilrichtung.

Google ehrte am Dienstag Magdalena Abakanowicz mit einem Doodle, in welchem ihre Kunst als Google-Schriftzug präsentiert wurde. Die polnische Künstlerin war für aus Textil gefertigte Skulpturen bekannt und schuf damit die nach ihr benannte Stilrichtung «Abakans». Am Dienstag wäre die verstorbene Künstlerin 93 Jahre alt geworden.

Das Doodle präsentiert die Kunst von Abakanowicz als Google-Schriftzug. Links im Bild ist die Künstlerin bei der Arbeit zu sehen, daneben hängt eines der für ihre künstlerische Laufbahn so wegweisenden «Abakans»-Kunstwerke von der Decke.

Das Leben von Magdalena Abakanowicz

Die polnische Künstlerin wurde 1930 nahe der polnischen Hauptstadt Warschau in eine noble, landbesitzende Familie hineingeboren. Mit neun Jahren besetzte Nazi-Deutschland ihre Heimat, viele Jahre verbrachten sie und ihre Familie unter der Fremdokkupation. Als sie mit 14 Jahren in einem Warschauer Spital zu arbeiten begann, erfuhr sie die Schrecken des Krieges am eigenen Leib – eine Lebenserfahrung, die sich in ihrer Kunst widerspiegeln soll.

Nach dem Krieg zogen sie und ihre Familie in den Norden Polens. Magdalena Abakanowicz kehrte jedoch 1950 nach Warschau zurück, um ein Studium an der Akademie der Schönen Künste zu beginnen. Die frühen Jahre ihrer künstlerischen Laufbahn malte sie Gouachen auf Leinwand. In den 1960er-Jahren schuf sie dann ihre ersten Textil-Kunstwerke, für die sie später weltweit bekannt wurde. Sie verwandelte Stoff in dreidimensionale Formen und liess sie von der Decke hängen. Diese Skulpturen brachten ihr 1965 den Hauptpreis auf der Internationalen Kunstbiennale von São Paulo ein und machten sie zu einer international anerkannten Künstlerin.

Renommierte Museen und Preise

Ab den 1970er-Jahren machte Abakanowicz die menschliche Verfassung zum Hauptthema ihrer Arbeit. Die polnische Künstlerin liess sich vom soziologischen Phänomen «The Crowd» inspirieren – der Idee, dass Menschenmengen als Ganzes agieren und Individuen darin ihre Individualität verlieren.

Ihre Kunst wurde bereits in renommierten Museen und Ausstellungen auf der ganzen Welt ausgestellt. Zudem erhielt sie zahlreiche Preise für ihr Schaffen, unter anderem den Lifetime Achievement Award des International Sculpture Center in New Jersey oder das Commander Cross mit Stern des Order of Polonia Restituta in Polen.

Magdalena Abakanowicz starb 2017 im Alter von 86 Jahren in Warschau.