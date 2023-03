Google Doodle: Kitty O'Neil wäre 77 Jahre alt geworden

Google feiert am Freitag den 77. Geburtstag von Kitty O'Neil, die einst als «schnellste Frau der Welt» gekrönt wurde, mit einem Doodle, das die waghalsige Karriere der Rennfahrerin würdigt. «Kitty O'Neil war eine legendäre amerikanische Stuntkünstlerin, Draufgängerin und Fahrerin raketengetriebener Fahrzeuge, die seit ihrer Kindheit taub war», so Google in einem Blog-Eintrag. Die in Washington ansässige gehörlose Gastkünstlerin Meeya Tijang illustrierte das Google-Doodle für O'Neil, das diese aufrecht mit einem Helm in der Hand zeigt, während im Hintergrund ein fliegender Helikopter und ein Rennwagen zu sehen sind.



O’Neil wurde am 24. März 1946 als Tochter einer Cherokee-Indianerin und eines irischen Vaters in Corpus Christi, Texas, geboren. Als sie nur wenige Monate alt war, erkrankte sie an mehreren Krankheiten, die zu einem starken Fieber führten, das sie schliesslich taub machte. Sie lernte verschiedene Kommunikationsarten und passte sich ihr ganzes Leben lang an verschiedene Zielgruppen an, wobei sie letztendlich hauptsächlich das Sprechen und Lippenlesen bevorzugte.