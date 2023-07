Mann (43) filmt mit Helmkamera, wie er ertrinkt

Die Auswertung der Speicherkarte zeigte den Todeskampf des 43-Jährigen, der offenbar im See ertrank.

Ein Mann aus Juneau in Alaska kam von einem Ausflug mit dem Kajak nicht zurück.

Der 43 Jahre alte Paul Jose Rodriguez war am 11. Juli als vermisst gemeldet worden, nachdem er nicht von einem Kajak-Ausflug am Mendenhall Lake in der Nähe der Stadt Juneau zurückgekommen war. Der Wagen von Rodriguez war beim Besucherzentrum parkiert. Augenzeugen berichteten, sie hätten einen Mann gesehen, der von dort mit einer Eisaxt und einem Kletterhelm ausgerüstet Richtung Gletscher weggegangen war. Dann wurde ein verlassenes Kajak auf dem Gletschersee treibend gefunden, doch von Rodriguez selbst gab es keine Spur.