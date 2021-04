Zoo Zürich - Gorilla-Dame Mawimbi (8) ist tot

Der Zoo Zürich musste sich am Mittwoch unerwartet von einem seiner Westlichen Flachlandgorillas verabschieden. Das achtjährige Gorillaweibchen Mawimbi war den Tierpflegerinnen und Tierpflegern am Wochenende als ungewohnt schlapp und appetitlos aufgefallen. Am Montag und Dienstag verschlechterte sich ihr Gesundheitszustand rapide, worauf sich die Tierärzte für eine eingehende Untersuchung entschieden. Wie der Zoo Zürich in einer Mitteilung schreibt, zeigten das Blutbild sowie ein Ultraschall jedoch keine Auffälligkeiten.



Nach der Untersuchung verschlechterte sich Mawimbis Zustand weiter. Sie reagierte kaum mehr auf ihre Umwelt. Eine neuerliche Untersuchung unter Beizug einer Spezialärztin ergab, dass Mawimbi kaum Aussichten auf eine Genesung hatte. Darauf entschied sich der Zoo Zürich in Absprache mit den Tierärzten und beigezogenen Fachspezialisten, Mawimbi einzuschläfern.