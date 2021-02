In einem vierstündigen Eingriff entfernte der Arzt den Klebstoff mit einer Mischung aus einem Lösungsmittel , Aloe Vera, Olivenöl und Aceton.

Tessica Brown wurde am 10. Februar 2021 – nach über einem Monat – vom Klebstoff in ihren Haaren befreit.

Seit über einem Monat litt die Frau an Kopfschmerzen, sie konnte keine Haarsträhne bewegen.

Ihr Malheur sorgte weltweit für viel Mitleid: Tessica Brown konnte seit über einem Monat ihre Haare nicht mehr kämmen, weil sie für ihre Frisur nicht Haarspray, sondern eine Sprühdose mit Sekundenkleber von Gorilla Glue benutzt hatte. Nachdem Tessica ihren Fall in einem Video auf Tik t ok bekannt machte, bot der kalifornische Schönheitschirurg Michael Obeng seine Hilfe an. Nach einem vierstündigen Eingriff kann Tessica nun ihre Finger wieder durch ihre Haare fahren.