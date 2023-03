Zoo Basel: Gorilla-Weibchen Faddama stirbt mit 40 Jahren

Am Freitagmorgen, wurde Faddama tot im Affengehege vorgefunden, schreibt der Zoo Basel in einer Medienmitteilung. Vermutlich habe die Infektion mit dem Fuchsbandwurm zum Tod geführt. Um die genaue Todesursache zu eruieren, wird eine pathologische Untersuchung durchgeführt.

Faddama wurde in den letzten Monaten immer schwächer. Bereits im Januar 2023 wurde bei Faddama Diagnose Fuchsbandwurm gestellt. Nach einer medikamentösen Behandlung verbesserte sich ihr Zustand wieder. Doch in den letzten drei Tagen verschlechterte sich ihr Zustand allerdings stark. Sie hatte keinen Appetit mehr und kaum noch getrunken.

Faddama wurde am 2. Februar 1983 im Zoo Basel geboren. Sie hat vier Jungtiere auf die Welt gebracht: zwei Weibchen und zwei Männchen: Viatu (24), Nangai (11), Makala (7) und Qaziba (3). Die beiden Weibchen leben ebenfalls in der Gorilla-Gruppe des Zoo Basel. Viatu und Nangai befinden sich in anderen Zoos in Europa. In der Gorilla-Gruppe leben aktuell Joas (33), M'Tongé (24), Adira (16), Mobali (7), Makala (7) und Quaziba (3).