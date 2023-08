Gossau: Ammoniakaustritt bei Migros in Gossau – Mitarbeitende im Spital

In einem Betrieb der Migros gab es einen Chemieaustritt.

In Gossau SG kam es in einem Betrieb der Migros zu einem Austritt von Ammoniak.

In der Nacht auf Donnerstag hat die Kantonale Notrufzentrale eine automatische Alarmmeldung aus einem Lebensmittelverarbeitungsbetrieb der Migros an der Industriestrasse in Gossau SG erhalten. Dort mussten die Einsatzkräfte feststellen, dass aus einer Kühlanlage im Untergeschoss des Industriebetriebs eine chemische Flüssigkeit auslief. Wie sich später herausstellte, handelte es sich dabei um Ammoniak.