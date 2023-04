Winterthur: Jetmir (30) starb, als er auf der A1 helfen wollte

«Gott hatte andere Pläne mit ihm»

Jetmir wuchs im Kosovo auf und studierte dort Zahnmedizin. Vor etwa sechs Jahren zog er in die Schweiz, um hier ein gemeinsames Leben mit seiner Frau aufzubauen. «Leider konnte er in der Schweiz noch nicht als Zahnarzt arbeiten. Aber er war gerade dabei, alles in die Wege zu leiten, um diesen Job in ein paar Jahren in der Schweiz ausüben zu können. Doch Gott hatte andere Pläne mit ihm», sagt sein Bruder. Er beschreibt ihn als den «besten, liebsten und hilfsbereitesten Menschen», den er je gekannt habe.