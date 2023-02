Bruce Willis: Stars stehen ihm nach Demenz-Diagnose bei

Bruce Willis war einer der gefeiertsten Action-Stars Hollywoods. Wie seine Familie in einem Statement auf Instagram am Donnerstag öffentlich machte, leidet der 67-Jährige an einer Demenzerkrankung . Bereits vor einem Jahr wurde bei dem Schauspieler Aphasie diagnostiziert . Sein Zustand sei weiter vorangeschritten und die Diagnose spezifischer geworden. Dies sei zwar schmerzhaft, es sei aber auch eine Erleichterung, endlich eine klare Diagnose zu haben. Fans und Weggefährten sind bestürzt und drücken unter dem Post in emotionalen Instagram-Botschaften ihr Mitgefühl aus.

Die an Multipler Sklerose erkrankte Selma Blair (50) schreibt etwa: «Sende euch Liebe.» Ireland Baldwin (27) teilt eine ähnliche Nachricht: «Ich sende dir und deiner Familie all meine Liebe, immer.» Auch «Breaking Bad»-Schauspieler Aaron Paul bekundete seine Anteilnahme. «Er ist eine verdammte Legende», meint der 43-Jährige. Show-Star Queen Latifah (52) kommentiert: «Gott segne dich, mein Bruder, wir lieben dich! Alles Gute.» Weiter fügt sie an: «Vielen Dank an dich und deine Familie für all die Unterhaltung!» Viele weitere Promis wie Schauspielerin Melanie Griffith (65) und It-Girl Paris Hilton (42) schliessen sich den Botschaften an.