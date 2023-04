Gotthard: Rösti versteht Wut der Urner

Der Kanton Uri will den Verkehr am Gotthard durch ein Voranmelde-System reduzieren. Bundesrat Rösti (SVP) hat Verständnis.

Darum gehts Der Kanton Uri fordert ein Voranmelde-System für die Fahrt durch den Gotthardtunnel. Dies hat der Landrat am Mittwoch beschlossen.

Der Bund soll ein solches System prüfen. Auch eidgenössische Parlamentarier sind dafür.

SVP-Bundesrat und Verkehrsminister Albert Rösti hat Verständnis für das Anliegen, wie er zu 20 Minuten sagt.

Die Urner haben die Nase voll. Zu Spitzenzeiten staut sich der Verkehr vor ihrer Haustür bis zu 20 Kilometer und mehr. Ein Teil davon weicht auf die Dörfer aus. Jetzt soll der Bund mit einem Voranmelde-System für die Gotthard-Durchfahrt dafür sorgen, dass es solche Spitzenzeiten nicht mehr gibt.

Das fordert der Kanton Uri in einer Standesinitiative, die der Urner Landrat am Mittwoch beschlossen hat. Der zuständige Bundesrat Albert Rösti (SVP) hat Verständnis dafür, wie er am Donnerstag am Rande einer Medienkonferenz in Bern sagte. «Sicher habe ich Verständnis, wenn man zwölf oder 14 Kilometer Stau hat und riskieren muss, dass der Verkehr auf die Nebendörfer ausweicht», sagte er im Interview mit 20 Minuten. Er verstehe, dass die Urner Regierung ein Voranmelde-System mit Zeitslots fordert.

«Es wird einfach sehr schwierig sein, dies in der Umsetzung zu realisieren, weil man dann haargenau den Zeitslot braucht, wann man den Tunnel passieren kann, und da ist die Lösung noch nicht auf dem Tisch», sagt Rösti. «Das Bundesamt für Strassen prüft natürlich die Situation.»

Bund soll Anmelde-System prüfen

Eidgenössische Parlamentarier reagierten am Mittwoch zustimmend auf die Forderung aus der Innerschweiz. So sagte etwa der Bündner SP-Nationalrat Jon Pult, es würden in der Juni-Session auch in Bern Vorstösse eingereicht, welche in diese Richtung gehen. Man müsse ein solches System zwingend prüfen, nicht nur für den Gotthard. Auch Graubünden leide wegen des Ausweichverkehrs über den San Bernardino, ebenso das Wallis mit Simplon und Grossem St. Bernhard.

Pult arbeitet in diesem Dossier mit dem Urner Mitte-Nationalrat Simon Stadler zusammen. Stadler sagt: «Die Urner haben die Nase voll. Sie fühlen sich vom Bund im Stich gelassen.» Die Verkehrssituation im Kanton Uri sei nicht mehr hinnehmbar, weder für die Bevölkerung noch für das Gewerbe oder den Tourismus.

Einzig SVP-Nationalrat Erich Hess verwarf die Idee. Es könne nicht sein, dass Schweizer, welche die Strassen finanzieren, diese dann für eine Fahrt in den Süden quasi reservieren müssten, sagt der Berner.

Wie bei einer Tischreservation

Das Voranmelde-System könnte etwa so funktionieren: Via Gratis-App kann man sich für die Durchfahrt am Gotthard einschreiben, ähnlich wie bei einer Tisch-Reservation im Restaurant, sagt Nationalrat Jon Pult. «Möglich wäre, dass man die Autonummer eingibt und dann via automatisches Erkennungssystem freie Fahrt hat, wenn man innerhalb des gebuchten Zeitslots beim Tunnel ankommt.» Doch die Ausgestaltung eines solchen Systems müsse das Astra prüfen.

