Gotthard: Für die Entgleisung haftet laut BAV die SBB Cargo

Am 10. August entgleiste ein Güterwagen im Gotthardbasistunnel. Seit dieser Woche fahren wieder erste Güterzüge im Einbahnsystem (siehe Infobox) durch den Tunnel. Auch spontane Tagesausflüge in den Tessin sind wieder möglich. Gemäss einem Bericht von vergangener Woche handelt es sich bei dem Unglückszug grösstenteils um eine deutsche Zugskomposition. Er wurde von zwei Lokomotiven der Baureihe 185 der Deutschen Bahn gezogen. Von den zehn unbeschädigten Wagen sind acht in Deutschland registriert, einer in Schweden und einer in der Schweiz. Bislang hat sich die SBB nicht zur Haftungsfrage geäussert, da man zuerst die Untersuchung abwarten wolle.