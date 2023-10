Gotthard-Basistunnel: Nach Unfall laufen Kosten aus dem Ruder

Am 10. August entgleiste im Gotthard-Basistunnel ein Güterzug, ursächlich war ein Radbruch bei einem der Wagen.

Das finanzielle Ausmass der Schäden im Gotthard-Basistunnel ist offenbar immens: Sie könnten im zwei- bis dreistelligen Millionenbereich liegen. «Es wurde klar, dass das Schadensausmass viel höher ist als ursprünglich angenommen», sagt der Berner FDP-Nationalrat Christian Wasserfallen. In der vergangenen Woche setzte sich die Verkehrskommission des Nationalrats mit dem Tunnel-Unfall auseinander. Mit dabei war auch die SBB, die die Kommission über den aktuellen Stand der Dinge informierte. Genaue Angaben darüber, wie viel die Entgleisung Anfang August letztendlich kosten wird, machte die SBB nicht – diese folgt erst Anfang November, dann soll auch über den Stand der Reparaturarbeiten informiert werden.

Der « Tages-Anzeiger » fragte allerdings bei verschiedenen Ingenieuren nach: Sie halten einen Schaden von 100 Millionen Franken für möglich – die Ausfälle durch den eingeschränkten Betrieb mit eingerechnet. Diese Rechnung bezieht sich nur auf die unmittelbaren Schäden für die SBB – jene für die Gütertransportunternehmen und den Tourismus sind hier noch nicht mit eingerechnet. Ausserdem wachsen die Verluste stetig, weil derzeit nur eine der beiden Röhren freigegeben ist. Jon Pult, SP-Nationalrat und Präsident der Verkehrskommission, geht davon aus, dass es noch mehrere Monate dauern dürfte, bis der Eisenbahntunnel wieder in den Vollbetrieb gehen kann.

Wie der Zug entgleiste

Anfang August hatte im Gotthard-Basistunnel ein Radbruch zur schweren Entgleisung des Güterzugs geführt. Rund neun Kilometer, nachdem der Zug von Süden aus in den Tunnel gefahren war, brach ein Teil der Radscheibe von einem der Güterwagen weg. Daraufhin lösten sich weitere Teile vom Rad, während sich der Riss in der Scheibe weiter ausdehnte. Wegen Rissen in der Lauffläche versagte das Rad dann aufgrund von Ermüdung ganz.