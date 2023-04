Gotthard: So vergeht im Stau die Wartezeit schneller

Gotthard : Darauf musst du im Stau achten – und so vergeht deine Wartezeit schneller

Darum gehts Am Gotthard wird auch dieses Jahr über die Osterfeiertage Stau erwartet.

Was man zum Thema Sicherheit im Stau beachten muss, erklärt Vanessa Flack vom TCS.

Wir geben zudem noch einige tolle Tipps für den Zeitvertreib mit in den Stau.

Auch in diesem Jahr staut sich der Verkehr am Gotthardtunnel seit Tagen. Einige gehen sogar von einem möglichen Rekordstau aus. Am Gründonnerstag staute sich der Verkehr bereits morgens um sechs Uhr auf zwei Kilometer.

Bitte auf keinen Fall ein Picknick im Tunnel

Wie bringt man die Wartezeit im Stau am besten hinter sich? Auf keinen Fall so, wie es vor Jahren einmal passierte: Damals informierte die Kantonspolizei Uri, dass sich eine Familie mitten im Gotthardtunnel mit einer Partie Federball die Zeit verkürzte. Ebenfalls schon vorgekommen ist, dass sich Leute einen Campingtisch samt Stühlen in die Haltebucht stellten und dort gemütlich ein Znüni zu sich nahmen.

Hier einige Tipps, damit es euch im Stau nicht langweilig wird:

Nehmt Spiele mit. Kartenspiele wie Uno oder Jasskarten haben wohl die meisten irgendwo zu Hause verstaut, die man einpacken kann.

Wann habt ihr das letzte Mal gesungen? Ein kleineres Instrument wie eine Ukulele oder eine Mundharmonika kann musikalisch unterstützen, wenn man kein Solo singen will.

Ich packe meinen Koffer … Ihr fahrt ja sowieso in die Ferien, also was habt ihr alles mit dabei? Macht ein Spiel daraus und zählt den Inhalt auf und die Mitfahrerinnen und -fahrer ergänzen ihre Inhalte. Je länger die Aufzählung wird, umso mehr werden die Gehirnzellen gefordert.

Zählt Automarken auf, die ihr alle kennt, bis jemand keine mehr weiss. Das geht übrigens mit fast allen Gegenständen. So etwa auch mit Parfüms, Lebensmitteln und so weiter.

Wer oder was bin ich? Damit es die anderen herausfinden können, dürfen sie nur Fragen stellen, die mit Ja oder Nein beantwortet werden können.

Musikquiz: Jemand erstellt eine Playlist oder ihr hört Radio und man versucht zu erraten, wer singt oder wie der Titel heisst.

Der Klassiker unter den Mir-ist-langweilig-Spielen: Ich sehe etwas, was du nicht siehst.

Stadt, Land, Fluss kann man übrigens auch mit anderen Kategorien wie Trennungsgründe, Kosenamen, oder Duftkerzenaromen spielen.

Man nehme Blatt und Stift, mache die Augen zu und zeichne drauflos. Die Person nebenan muss erraten, was man zeichnet.

Natürlich sind Handyspiele, Serien- und Filmegucken, Musik- oder Podcasthören auch wie gemacht dafür, die Wartezeit hinter sich zu bringen.

Falls aber alle Stricke reissen sollten, dann macht es doch wieder einmal wie früher, als es noch keine Handys gab: Mit den Insassen im Fahrzeug nebenan kann man wunderbar übers offene Fenster kommunizieren und vielleicht auch neue Freundschaften schliessen.

Sicherheitstipps vom TCS

Welche Punkte sind wichtig, die man zur Sicherheit in Staus besonders beachten muss? Vanessa Flack, TCS-Sprecherin, hat die wichtigsten Punkte zusammengestellt:

Abrupte Bremsmanöver sollten vermieden werden, damit die nachfolgenden Fahrzeuge nicht plötzlich von einem Stopp überrascht werden. Warnblinker einstellen, damit nachfolgende Verkehrsteilnehmer optisch vor dem Stau gewarnt werden.

Was oft vergessen geht: Im Stau ist sofort eine Rettungsgasse zu bilden.

Im Tunnel soll auch eine Rettungsgasse gebildet werden. Es reicht, wenn das Fahrzeug so nahe wie möglich an den Randstein gefahren wird.

Bei Stillstand sollen Motoren ausgeschalten werden. Dies vor allem auch in Tunnels.

Bei längerem Stillstand kann man sich auch mal die Beine auf der Autobahn vertreten. Die Polizei drückt hier ausnahmsweise ein Auge zu. Ansonsten ist das Betreten der Strasse nicht zugelassen.

Bitte nicht Federball, Fussball oder anderes spielen. Und – auf der Autobahn oder im Tunnel auf keinen Fall ein Picknick veranstalten.

Kabel, Adapter, Powerbank und Handy mitnehmen. Der Akku eines Handys und die Notfalltelefonnummern sollten immer bereit sein für einen Notruf.

Stau belastet die Motoren von Fahrzeugen, daher vor dem Losfahren das Fahrzeug checken oder überprüfen lassen.

An die Töfffahrer und Töfffahrerinnen unter euch: Ihr dürft nicht einfach so durch den Stau hindurchfahren, das ist verboten. Im Stau stehen die Menschen oft auf der Strasse oder es kann plötzlich eine Autotüre aufgehen.

Der TCS empfiehlt zudem, genügend Getränke und Lebensmittel einzupacken. Sonnencreme und Decken helfen gegen die Sonnenstrahlen oder gegen die Kälte am Morgen oder in der Nacht. Und es helfe, genügend Zeit für die Fahrt einzurechnen, «dann nimmt man alles etwas lockerer», so Flack weiter.

