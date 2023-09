Gotthard gesperrt: Wie komme man jetzt am schnellsten ins Tessin?

Der Grund ist ein Schaden an der Tunneldecke.

Am Sonntagnachmittag musste der Gotthard-Strassentunnel aufgrund eines technischen Defekts an der Zwischendecke für den Verkehr gesperrt werden, wie das Astra schreibt. Betonteile haben sich gelöst und sind auf die Fahrbahn gefallen. Der Vorfall ereignete sich in der Nähe des Tunnelportals Nord.