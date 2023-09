Stau-Ticker: Gotthard-Tunnel in beide Richtungen gesperrt

Wie der TCS auf seiner Verkehrsinfo-Seite meldet, ist der Gotthard-Tunnel derzeit in beiden Richtungen gesperrt. Der Grund dafür seien technische Probleme. Es besteht eine Umleitung via Gotthard-Pass oder via A13 San Bernardino. Wie RSI berichtet, bleibt der Tunnel bis mindestens morgen Vormittag gesperrt. Ebenso sind die Einfahrten Göschenen und Airolo Richtung Tunnel gesperrt. Wie das Bundesamt für Strassen (Astra) gegenüber dem «Blick» sagt, befinden sich im Tunnel Spezialisten, welche die Situation untersuchen. Noch am heutigen Sonntagabend soll eine Sitzung mit den Spezialisten erfolgen. (jar)