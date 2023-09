Gotthard-Tunnel gesperrt: Betonteile fallen auf die Strasse

1 / 7 Gotthard-Sperrung: Die Ampel steht bei der Tunnel-Einfahrt auf Rot. (11. September 2023) BRK News Der Verkehr wird über den Pass umgeleitet. (11. September 2023) BRK News Der Grund ist ein Schaden an der Tunneldecke. BRK News

Darum gehts Der Gotthard-Tunnel bleibt bis auf weiteres gesperrt.

Eine erste Bestandesaufnahme zeigt laut Astra einen Riss in der Zwischendecke auf einer Länge von 25 Metern.

Ein Tourist berichtet, dass sein Reisecar rückwärts aus dem Tunnel fahren musste.

Der Gotthard-Strassentunnel bleibt bis auf weiteres für den Verkehr gesperrt, wie das Bundesamt für Strassen Astra in der Nacht auf Montag mitteilte. Grund dafür sei ein Schaden an der Tunneldecke. Was dazu geführt hat sowie die genaue Schadensumme seien noch unbekannt.

Am Sonntagnachmittag kurz nach 16 Uhr musste der Gotthard-Strassentunnel aufgrund eines technischen Defekts an der Zwischendecke gesperrt werden. Nahe des Tunnelportals Nord lösten sich laut Astra-Mitteilung Betonteile und fielen auf die Fahrbahn. Bei der Kantonspolizei gingen entsprechende Meldungen ein, worauf der Tunnel umgehend in beide Fahrtrichtungen gesperrt wurde. Personen seien keine zu Schaden gekommen.

25 Meter langer Riss

Eine erste Bestandesaufnahme zeigt laut Astra einen Riss in der Zwischendecke auf einer Länge von 25 Metern. Das genaue Schadensmass und die Ursache seien noch unklar. Die Astra-Verantwortlichen würden «mit Hochdruck an der Eruierung sowie an der Schadensbehebung» arbeiten. Die Dauer der Sperrung sei noch nicht bekannt.

Der Verkehr werde grossräumig über die San Bernardino-Route (A13) und die Gotthard-Passstrasse umgeleitet.

Seit Sonntagnachmittag gab es am Gotthard für Autofahrer kein Durchkommen mehr. Sowohl zwischen Quinto und Rastplatz Dosierstelle Airolo als auch zwischen Wassen und Göschenen herrschte Stau. Es wurde empfohlen über den Pass oder via A13 San Bernadino auszuweichen – allerdings ist auch dort mit hohem Verkehrsaufkommen und Wartezeiten zu rechnen.



Ein Tourist, der am Nachmittag in Richtung Luzern unterwegs war, schreibt bei Facebook: «Wir hatten schon mehr als die Hälfte der Strecke hinter uns, als der Tunnel von beiden Seiten her geschlossen wurde. Alle Autos mussten umkehren. Unser Bus konnte nicht umkehren, und wir mussten den gesamten Weg rückwärts fahren.» Sie seien sicher aus dem Tunnel gekommen.